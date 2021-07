Christophe De Boeck, porte-parole d'Intrum. © Intrum

Pas tous logés à la même enseigne

Cette double politique peut entraîner des situations pour le moins complexes, avec plusieurs variables à prendre en considération, comme la nature du client. "Les instances publiques paient en moyenne avec 7 jours de retard, les clients professionnels avec 10 jours de retard et les particuliers avec pas moins de 11 jours de retard. Ce fossé qui se creuse est assez préoccupant pour les PME qui disposent de moins de réserves financières depuis la pandémie de coronavirus et qui dépendent largement de la stabilité de leur trésorerie", détaille Intrum.

"Le risque accru de non-paiement est principalement lié aux craintes latentes qu'il y ait encore des répliques de la crise du Covid-19 et surtout dans les secteurs les plus touchés. L'arrêt des moratoires et les aides gouvernementales alimentent également cette demande", ajoute Christophe De Boeck, porte-parole d'Intrum.

Conserver des liquidités

Certains acteurs économiques se renvoient également la balle. Ainsi, "les entreprises belges sont unanimes pour dire qu’il incombe socialement aux grandes entreprises de payer les PME à temps. Pourtant, les chefs d’entreprises reconnaissent aussi ne pas vraiment réfléchir aux répercussions négatives d’un paiement tardif de leurs factures sur les finances des PME auprès desquelles ils achètent des produits ou des services", explique Intrum. Un comportement qui mène donc à ce délicat constat : si les entreprises souhaitent recevoir les paiements de leurs clients plus rapidement, elles sont loin d'être exemplaires au moment de régler leurs propres factures.

L'objectif de la manœuvre est notamment de pouvoir conserver plus longtemps des liquidités au sein de l'entreprise. "Non seulement cette attitude est répréhensible, mais elle pourrait également avoir des conséquences à terme sur notre économie en cas de pénurie de liquidités au niveau de certains éléments stratégiques tels que le recrutement de nouveaux employés ou les investissements dans la numérisation et l'automatisation", conclut Christophe De Boeck.