La fin de l’année académique est là. Une année cependant fortement chamboulée, tout comme la précédente, par la crise du Covid-19. Les jeunes diplômés vont se mettre à la recherche de leur premier emploi. Non sans une certaine crainte. Les entreprises engagent-elles ? Et, si oui, comment postuler ? Se démarquer ? Décrocher un emploi ? C’est dans ce contexte que La Libre, en collaboration avec Manpower, a organisé un webinar sur le thème "Démarrer sa carrière dans le monde post-Covid" dont l’objectif était de fournir des conseils de spécialistes du monde du recrutement aux jeunes, et aux moins jeunes aussi, d’ailleurs.