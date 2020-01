Entreprises & Start-up Les entreprises soldent (aussi) leurs délégués syndicaux Isabelle Lemaire

Alors que les soldes d’hiver battent leur plein dans les magasins, c’est aussi le cas dans le monde de l’entreprise: des représentants du personnel sont licenciés à moindre coût. Facq (salles de bain, cuisines, chauffage), Walibi, Abercrombie (vêtements), Wurth (usinage) ou encore TNT (logistique) sont autant d’entreprises qui ont procédé, au dernier trimestre 2019 et jusqu’à ces derniers jours, à des licenciements de représentants du personnel. Selon des chiffres fournis par le syndicat chrétien CNE, ils sont 60, en Wallonie et à Bruxelles, à avoir perdu leur emploi durant cette période. "Ce sont souvent les délégués les plus actifs qui se font virer", commente Didier Lebbe, permanent CNE. (...)