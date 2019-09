Le patron de la FEB imagine des synergies avec d’autres organisations d’employeurs.

L’Unizo organisait mardi sa soirée de rentrée à Bruxelles. L’organisation qui défend les intérêts des indépendants et des PME flamandes, à l’instar de l’Union des classes moyennes (UCM) en Wallonie et à Bruxelles, en a profité pour souligner les bénéfices d’une bonne concertation sociale. "Un accord entre partenaires sociaux est toujours plus fort qu’une décision politique imposée", a plaidé le patron de l’Unizo, Danny Van Assche. Et de demander au gouvernement qu’il leur donne "des missions claires dans des délais clairs".