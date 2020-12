Les films d’Hollywood en ligne plutôt qu’en salles ? La réplique du patron de Kinepolis Entreprises & Start-up Vincent Slits

© BELGA

L'action Kinepolis a connu une nouvelle journée mouvementée vendredi à la Bourse de Bruxelles : son cours a dévissé de plus de 10 %. En cause, l’annonce par les studios américains Warner de sa volonté de diffuser tous ses films prévus en 2021 aux États-Unis – dont les très attendus “Matrix 4” et “Dune” – sur leur plateforme de vidéo à la demande HBO Max parallèlement à leur sortie en cinéma. Une démarche que la Warner justifie par la crise du coronavirus. Une annonce qui intervient après la décision prise il y a quelques mois par Disney de diffuser exclusivement sur sa plateforme de streaming Disney + certains de ses “blockbusters” à l’image de Mulan.