La chaîne de restaurants Lunch Garden fait partie de ces entreprises victimes de la crise du coronavirus. En tout cas, c’est l’argument qu’elle a utilisé pour justifier son intention de supprimer 138 emplois. Un vent favorable nous a fait parvenir des éléments liés à la situation financière récente et actuelle de Lunch Garden, ainsi que des perspectives inquiétantes si rien n’est fait pour redresser la barre.Comme tous les établissements horeca du pays, les restaurants Lunch Garden ont été fermés de la mi-mars à début juin, réduisant, évidemment, le chiffre d’affaires à zéro. La suite n’est pas brillante : en août, les pertes s’élevaient à 500.000 euros, idem en septembre. L’entreprise craint que si cette tendance baissière se poursuit, les pertes opérationnelles se monteront à 6 millions d’euros. En moyenne et par rapport à 2019, Lunch Garden connaît cette année une perte de chiffre d’affaires de 40 % et s’attend, dans les années qui viennent, à une baisse structurelle du chiffre d’affaires de 20 %. (...)