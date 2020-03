Libre Eco week-end | Le dossier

À la place Brugmann, à Ixelles, à un jet de pierre de l’avenue Molière, il y a une ambiance parisienne qui règne en ce dimanche matin. Les Français sont venus prendre leur petit-déjeuner dans les cafés branchés, le Figaro sous le bras. On est au cœur d’un des lieux les plus prisés des (riches) Français, qui ont élu domicile à Bruxelles au cours de ces dernières années. Et pourtant, il se raconte qu’ils sont moins nombreux qu’avant, car le président Emmanuel Macron aurait réussi à les faire revenir au pays.