Le président français Emmanuel Macron en avait fait l’une de ses promesses de campagne : il voulait faire revenir les Français de l’étranger dans l’Hexagone. Notamment via des réformes fiscales. Le message ne semble pas avoir été entendu 5 sur 5 en Belgique, réputée pour accueillir un certain nombre d’exilés fiscaux français. "Il y a eu quelques retours en France mais c’est insignifiant par rapport à ce qui était attendu", explique Bertrand Marot de la banque Degroof-Petercam. "Cela s’explique par deux raisons : les Français installés ici ont pris goût à la Belgique. De plus, certains en ont ras le bol de l’instabilité fiscale en France."