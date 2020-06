Libre Eco week-end | Le dossier

Chez Eddy Sport, à Etterbeek, le travail ne manque pas depuis la reprise de l’activité normale. Et la demande n’a jamais été aussi importante. Isabelle et Alain, qui ont repris le magasin il y a 39 ans déjà, sont au four et au moulin. Une nouvelle ère pour ce secteur d’activité ?