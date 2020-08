Le provisionnement total pour les activités purement belges est de 1,439 milliards au premier semestre de cette année, a calculé Eric Dor, le professeur d'économie de lIeseg (Université de Lille). C'est environ 4 fois plus que l'an dernier.

On le sait, la crise économique découlant de la crise sanitaire n’a pas encore montré son vrai visage. Les aides en tous genres (droit-passerelle, chômage économique, reports de paiement ONSS, Inasti, etc.) font que les risques se matérialiseront surtout en début d’année prochaine. Cela n’empêche pas le secteur bancaire d’anticiper, de tenir compte de ces risques grandissants. Les taux de défaut augmentent régulièrement depuis le début de la crise, aux alentours de 1,2-1 ,3 % dans les secteurs plus sensibles à la baisse de l’activité mais il n’y a encore rien de dramatique.