Les leaders mondiaux du secteur du luxe - Cartier, LVMH et Prada - ont annoncé, le 20 avril, la formation du consortium Aura Blockchain , une collaboration sans précédent entre concurrents. Baptisée "la première blockchain mondiale du luxe", elle représente une solution unique et innovante aux défis partagés de la communication d’informations sur l’authenticité, l’approvisionnement responsable et la durabilité dans un format numérique sécurisé grâce à des niveaux élevés de transparence et de traçabilité tout au long du cycle de vie des produits.