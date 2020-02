LIBRE ECO WEEK-END | SPÉCIAL START-UP

Nathalie Guilmot, l’une des chevilles ouvrières du programme d’accélération "Reaktor" piloté par l’ASBL wallonne Engine, doit bien, elle aussi, convenir du peu d’implication des femmes. "Lors du Reaktor 2, l’an dernier, il n’y avait aucune femme parmi les sept start-up participantes. Et parmi les coachs et les experts invités, la seule thématique où on a pu faire appel à des femmes concernait les ressources humaines." Il est à noter que, pour la 3e édition (dont le coup d’envoi est prévu le 17 mars), le Reaktor a prévu d’intégrer une femme parmi les coachs.

Pour expliquer le manque de mixité dans les start-up numériques et tech, d’aucuns pointent, en priorité, les disparités dans l’éducation et la formation. "Aujourd’hui", expose Laurent Hublet, directeur général du campus numérique BeCentral, "malgré le fait que de nombreuses barrières à l’entrée sont tombées, l’entrepreneuriat dans le digital et la tech reste une force très inégalitaire entre garçons et filles."

La raison de cette inégalité est à chercher dès les premières années de...