Les hôtels se jugent discriminés par rapport aux restaurants et cafés

Au sortir de la réunion d’information qu’ont tenue dimanche les ministres Clarinval (MR, Classes moyennes et indépendants) et Dermagne (PS, Économie et Travail) envers les représentants de l’Horeca, Yves Fonck, président de la Brussels Hotel Association (BHA) était relativement rassuré. Dès le lendemain, toutefois, il déchantait.