Les inscriptions aux Startech's, qui visent à promouvoir les métiers techniques auprès des jeunes, sont ouvertes jusqu'au 5 mars, annonce lundi l'organisateur WorldSkills Belgium. Les finales se dérouleront les 8 et 9 novembre durant les Startech's Days, le plus grand événement de promotion des filières et des métiers techniques en Belgique.

"En s'inscrivant, le jeune s'engage en fait dans tout un parcours qui débute par des pré-sélections. Ensuite, Covid ou pas, chaque pré-sélectionné intégrera une 'Skills Team', regroupant huit à dix sélectionnés par métier. Il ou elle participera à des formations techniques, comportementales (soft skills) et transversales (rédaction d'un CV européen, profil LinkedIn, etc.). Au bout du parcours : la compétition belge en novembre, et l'opportunité de faire partie du Belgian team pour WorldSkills Shanghai 2022 afin d'y vivre une expérience unique", explique le directeur de WorldSkills Belgium, Francis Hourant.

Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes âgés entre 17 et 25 ans au 31 décembre 2021. Startech's concerne 35 métiers, de la boulangerie à la coiffure en passant par l'ébénisterie, la soudure, la réception hôtelière ou l'art floral.