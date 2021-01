Les librairies indépendantes pâtissent des décisions d'Editis et Hachette Entreprises & Start-up Geneviève Simon

© Belga Image Depuis la mise en place en France du prix unique du livre d’abord (1981) et l’avènement de l’euro, les librairies indépendantes belges se battaient contre cette différence qui les handicapait par rapport à la vente en ligne.

En ce début 2021, Editis a annoncé la fermeture de trois salles de vente (soit des dépôts régionaux) en France, quelques jours avant celle d’Interforum, la filiale belge du groupe. Certains voient dans ce départ de la Belgique une conséquence de la fin de la tabelle, effective depuis le 1er janvier. Mais au vu des fermetures françaises ainsi que des mouvements annoncés (Le Seuil jeunesse et La Martinière jeunesse quittent Editis cette année, L’Olivier, Métailié et Le Seuil, entre autres, le feront en 2022), on peut s’interroger sur le poids réel de l’abandon de la tabelle dans la décision qui a été prise.