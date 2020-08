Des produits de grande consommation ont réussi à traverser les époques. Leur secret? Combiner le respect de la tradition tout en prenant soin d’innover. Suivre les nouvelles tendances de consommation est en effet essentiel. Pendant un mois, La Libre Eco proposer chaque semaine une série estivale. Après le “Tourisme made in Belgium” et “Tous en ligne !”. Pleins feux à partir du 1 er août sur “ces produits indémodables” avant les “Jeunes, chercheurs et prometteurs” qui vont repenser et améliorer le monde de demain.

C’est l’histoire d’une vache française rouge affublée de grandes boucles d’oreilles, toujours jeune et d’actualité, et qui... rit. Si cet indémodable ruminant s’est offert un lifting il y a peu, abandonnant ses prairies vallonnées pour quelques brins d’herbe et son ciel bleu pour un fond couleur lait, c’est pour rester dans le coup.