Des produits de grande consommation ont réussi à traverser les époques. Leur secret? Combiner le respect de la tradition tout en prenant soin d’innover. Suivre les nouvelles tendances de consommation est en effet essentiel. Pendant un mois, La Libre Eco proposer chaque semaine une série estivale. Après le “Tourisme made in Belgium” et “Tous en ligne !”. Pleins feux sur “ces produits indémodables” avant les “Jeunes, chercheurs et prometteurs” qui vont repenser et améliorer le monde de demain.

Née en 1921, la marque Nivea doit sa renommée à une boîte ronde et bleue. Qui a roulé jusqu’au bout du monde. Nivea réunit en effet les quelques ingrédients de base d’une marque forte.