“Les entreprises sont toujours sous perfusion, et il faut être honnête, on ne s’attendait pas à ce que ce soit encore le cas plus d’un an après le début de la pandémie”, lâche Gilles Vandenburre, chef de groupe Ecolo à la Chambre. A bonnes sources, ces perfusions (exonérations de cotisations, chômage temporaire…), pour la plupart valables jusque fin juin, sont en discussions actuellement pour une prolongation jusque fin septembre. “Si ces mesures sont nécessaires, elles ne doivent pas nous faire oublier que de très nombreuses sociétés ont d’ores et déjà de sérieux problèmes de solvabilité. Près d’une entreprise sur 4 est en péril sur le plan financier, notamment”, rappelle l’écologiste, dont la résolution visant à soutenir la solvabilité des entreprises a été discutée ce mercredi en Commission des Finances.