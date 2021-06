Le cabinet Heidrick & Struggles vient de publier son cinquième "Board Monitor" qui passe au crible les nominations au sein des conseils d'administration des grandes entreprises d'une dizaine de pays européens, dont la Belgique., précisent les auteurs du rapport.

Première tendance constatée chez nous, la nette baisse du nombre de nominations : seulement 12, contre 24 l'année précédente. Il s'agit du plus faible taux des 14 pays analysés. "Il n’est pas à exclure que la pandémie du coronavirus ait eu une influence sur le nombre de nouvelles nominations au sein des conseils d’administration. Cette relative stabilité montre aussi que les conseils d’administration du BEL 20 ont fait preuve d’une forte agilité pour affronter cette pandémie et toutes les difficultés auxquelles les entreprises ont fait face en cette période hors du commun à bien des égards. Cette relative stabilité devrait donc être gage de confiance envers les conseils d’administration", analyse Marie-Hélène De Coster, Partner-in-Charge d’Heidrick & Struggles Benelux.

© Heidrick & Struggles

L'âge moyen des nommés est quant à lui resté stable. Situé à 55 ans en 2019, il s'est maintenu à 56 ans en 2020. La Belgique se démarque également par le caractère cosmopolite des personnes sélectionnées, avec "33% qui ont acquis de l’expérience au niveau international. On voit donc que la Belgique n’a pas misé sur un repli sur soi. Bien au contraire, elle se distingue encore par son ouverture à l’étranger", enchaîne Marie-Hélène De Coster.

De nouvelles compétences dans le viseur

Au niveau des profils recherchés, c'est avant tout l'expérience qui semble primer en Belgique, "puisqu'un quart des nouveaux administrateurs du Bel 20 sont d’anciens ou d’actuels CEOs, contre un tiers au niveau européen". Mais la crise sanitaire a également fait ressortir le besoin de leaders capables de guider les entreprises dans la nouvelle normalité, plus numérique, qui se profile à l'horizon. Ainsi, en Belgique, 17 % des administrateurs nommés ont de l’expérience en cybersécurité, le taux le plus haut dans les pays sondés.

Face aux nombreux mouvements prônant une plus grandes égalité (#MeToo, Black Lives Matter, etc.), les entreprises ont également voulu mettre en avant une plus grande diversité au sein de leur conseil d'administration.

En revanche, l'aspect écologique est en recul : "le critère ‘Sustainability’ chute à 0 % cette année", indique le rapport. "En temps de crise, il est évidemment impossible de s’atteler à tous les chantiers à la fois. Les conseils d’administration ont dû établir des priorités. Il faut toutefois se garder de tirer des conclusions hâtives. Ce chiffre ne signifie pas non plus qu’il y a un désintérêt pour cette matière", tempère Marie-Hélène De Coster. "Au contraire, nous recevons actuellement beaucoup de demandes en ce sens, et cela devrait encore s’accélérer tout au long de 2021."