C’est l’un des prix publicitaires les plus prisés par la profession. Chaque année, l’association Creative Belgium récompense les campagnes les plus créatives du Royaume. Le palmarès de l’édition 2021 a été dévoilé le 3 juin dernier, et celui-ci revêt un caractère tout particulier compte tenu de l’actualité : la pub étant comme on le sait un miroir de notre société, il était logique que bon nombre de campagnes primées s’inscrivent dans le contexte pandémique qui a mobilisé les prises de parole des marques en 2020.

C’est notamment le cas du Grand Prix décerné à la campagne d’affichage M Effect de TBWA pour McDonald’s, avec ses photos de bambins visiblement tout heureux de pouvoir encore se rendre au McDrive, malgré le confinement.

Une tradition habilement détournée

Autre exemple de campagne "Covid" multiprimée aux CB Awards : L’hommage aux pavés de l’agence LDV pour Het Nieuwsblad qui repose sur une tradition propre aux courses cyclistes flamandes : peinturlurer les légendaires pavés du Koppenberg avec les noms de stars du vélo. Le journal l’a habilement détournée en les remplaçant par des professionnels des soins de santé qui portent le même patronyme. À l’exemple de Monique Van Aert au lieu de Wout, ou encore de Dirk Benoot au lieu de Tiesj…

© D.R.

Pour autant, la campagne la plus récompensée par la profession cette année n’est en rien liée à la crise du corona, mais plus classiquement pourrait-on dire, au danger de l’alcool au volant : Non-Bob est une opération coup de poing imaginée par l’agence Happiness pour l’association Parents d’enfants victimes de la route, avec le soutien de l’institut Vias. Elle avait pour but de sensibiliser les conducteurs contrôlés positifs à l’alcool en leur offrant tout de même un porte-clés, non pas l’habituel Bob, mais un porte-clés "exclusif" - frappé du prénom d’un enfant victime d’un accident de la route dans lequel la consommation d’alcool est à la base du drame - accompagné d’un leaflet de présentation de la jeune victime. L’opération était assortie du site web dédié Nonbob.be où huit familles concernées racontent leur histoire tragique.

On notera que c’est d’ailleurs Happiness qui a remporté le prestigieux trophée de l’Agence de l’année aux CB Awards 2021.