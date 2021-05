Réduction de la capacité des visiteurs, obligation du port du masque sur les attractions dès l’âge de 6 ans... les parcs d’attractions rouvrent leurs portes Entreprises & Start-up02:09 Anne Masset

© Walibi Dans Exotic World à Walibi, place à l’attraction phare, Kondaa : de nouvelles montagnes russes.

Sans nouvelles précisions jusqu’ici via arrêté ministériel, ils fonctionnent selon le protocole mis en place l’an dernier : "Réduction de la capacité visiteurs à 30 %, obligation du port du masque à partir de 12 ans sur l’entièreté du parc, respect des distanciations sociales (1,5 m), mise à disposition de gel hydroalcoolique…" explique Justien Dewil, porte-parole de Walibi. Avec en plus l’obligation du port du masque sur les attractions pour les enfants dès l’âge de 6 ans. "Les restaurants seront ouverts pour la vente à emporter et les aires de pique-nique/terrasses seront accessibles aux visiteurs", indique Caroline Bonte. Et pour les boutiques les règles sont les mêmes qu’ailleurs.