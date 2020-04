Payer des salaires et des bonus de 1,2 voire de 3 millions d’euros par an, comme si de rien n’était. Comme si l’économie tournait à plein régime et que les entreprises allaient dégager des beaux bénéfices. Est-ce envisageable, alors que la crise du coronavirus va plonger le monde dans une profonde récession et mettre au chômage (temporaire) des millions de personnes ?