Est-ce que je pourrais vivre sans musique ? Ce serait très difficile, mais moins que de vivre sans chocolat. Je crois que chanter ou danser rend les gens plus heureux." Christina Foerster, la patronne de Brussels Airlines, l’affirme : la musique peut changer le monde. "Cela rassemble les gens. Je vis près de la grande église arménienne de Bruxelles et quand j’entends les croyants chanter, cela me procure un tel sentiment d’apaisement et de paix. La musique est un besoin humain, sans doute pas autant que celui de manger ou de boire, mais c’est fondamental partout à travers le monde."