Quand on le voit saluer chaleureusement ses collaborateurs dans l’ascenseur de l’Engie Tower à Bruxelles, on ne s’imagine pas forcément que, deux semaines plus tôt, Philippe Van Troeye balançait frénétiquement sa tête au son de Metallica. Et pourtant, le patron d’Engie Benelux est un grand amateur de musique rock, notamment de hard rock et de métal.

Une passion née il y a environ 43 ans, lorsqu’il a voulu s’affranchir des goûts musicaux de ses parents. “À la maison, nous écoutions beaucoup de rock des années 50 et de chanson française, se remémore-t-il. Pour mes parents, la musique et la danse étaient une façon de s’évader, et de fêter. Je me rappelle qu’ils bondissaient sur la piste de danse dès qu’un morceau rock passait lors des fêtes de l’école. Mais lorsque j’ai eu 15 ans, en 1977, j’ai commencé à développer mes propres goûts musicaux.”