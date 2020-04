Les pilotes de Lufthansa sont prêts à sacrifier jusqu'à 45% de leur salaire pendant plus de deux ans pour aider à réduire les coûts de la compagnie allemande, a déclaré jeudi leur syndicat Vereinigung Cockpit dans un communiqué.

Cette réduction de salaires va permettre à Lufthansa d'économiser 350 millions d'euros et contribuer "de manière significative" à sa viabilité. Touchée par la crise du coronavirus, le transporteur aérien, qui est la maison-mère de Brussels Airlines, perdrait actuellement un million d'euros par heure, selon son patron Carsten Spohr. "Les pilotes prennent leurs responsabilités", explique Markus Wahl, le président de Vereinigung Cockpit. Nous avons proposé au conseil d'administration du groupe une réduction significative des coûts salariaux jusqu'au 30 juin 2022, en plus d'une réduction supplémentaire à court terme de l'indemnité de chômage partiel. Pour le pilote individuel, cela signifie jusqu'à 45 % de salaire en moins par rapport aux années précédentes". Et M. Wahl de justifier cette décision. "Nous avons toujours dit qu'en tant que personnel avec les plus hauts salaires, nous nous engagerions à assumer notre responsabilité particulière, dans les bons comme dans les mauvais moments, même si cela implique des réductions douloureuses. En voici la preuve".

Le syndicat espère, qu'avec la direction de Lufthansa, il pourra "rendre à l'entreprise sa force d'antan". "Il est important que les emplois soient maintenus et qu'une protection contre le licenciement soit convenue", insiste M. Wahl. En 1992, les pilotes de Lufthansa avaient déjà contribué à sauver la compagnie de la faillite en accordant des réductions de salaires d'environ 30%.

Lufthansa, qui possède 100% de Brussels Airlines, est toujours en es discussions avec l'Etat allemand concernant un plan d'aide de 9 milliards d'euros destiné à sauver la compagnie aérienne. Aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Le groupe allemand espère aussi obtenir de l'aide de différents Etats pour ses filiales suisse, autrichienne et belge. En Belgique, Lufthansa demande 290 millions d'euros, essentiellement sous forme de prêts, à l'Etat belge. Ici aussi, aucun accord n'a été trouvé, le gouvernement belge désirant obtenir certaines garanties avant d'accorder cette aide.