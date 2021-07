Les plus grandes banques britanniques seront autorisées à verser des dividendes illimités à leurs actionnaires pour l'exercice 2020. La banque centrale britannique a levé mardi, avec effet immédiat, la restriction qui avait été imposée par la crise sanitaire. Les banques européennes devraient aussi être autorisées à redistribuer leurs bénéfices plus tard cette année, selon la Banque centrale européenne (BCE). La Banque d'Angleterre indique que ses tests de résistance ont démontré que les banques disposaient de suffisamment de capital et étaient capables de résister à une grave crise économique. En décembre, l'instance régulatrice avait déjà assoupli les restrictions en termes de dividende. La levée de toute limitation concerne Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Standard Chartered et la filiale britannique de la banque espagnole Banco Santander.

Du côté des banques européennes, la BCE leur avait demandé au début de la pandémie de suspendre tous les dividendes avant de les autoriser à nouveau en décembre, tout en recommandant de faire preuve d'une extrême prudence. La Banque centrale européenne a demandé aux banques d'envisager de suspendre ou de limiter le paiement de dividendes jusqu'au 30 septembre 2021. La BCE doit prendre une décision pour la suite ce mois-ci.

Mais pas plus tard que lundi, Margarita Delgado, membre du conseil de surveillance de la BCE, avait indiqué que la BCE pourrait prendre des mesures pour empêcher les banques de verser de gros dividendes plus tard cette année, lorsque la BCE lèverait probablement la restriction sur les dividendes. La BCE demandera aux banques de rester "prudentes". Les banques qui veulent verser un gros dividende, la BCE veut les obliger à "revenir à une politique de dividendes plus modeste". "Nous disposons d'autres 'outils' si les banques n'acceptent pas les recommandations du régulateur", a-t-il déclaré. Ces mesures pourraient inclure des ratios de capital plus élevés. La BCE se prononcera sur les dividendes des banques dans le courant du mois.