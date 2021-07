Les ports d'Anvers et de Liège vont développer leurs relations commerciales et approfondir leur coopération. Cette annonce a été faite lors d'une visite à Liège du PDG du port d'Anvers, Jacques Vandermeiren. Les ports souhaitent également renforcer le transport par barge et par rail sur l'axe stratégique du canal Albert entre Anvers et Liège.

Dans le nouvel accord de coopération, les ports promettent de coopérer sur différents thèmes, notamment la numérisation des données, le transport par barge et par rail, la promotion des terminaux à conteneurs le long du canal Albert et la transition durable. L'accord a une durée de trois ans.

Importance des ports intérieurs

Selon Emile-Louis Bertrand, directeur général du port de Liège, les ports intérieurs tels que celui de Liège sont d'une grande importance pour les grands ports maritimes. "Le port de Liège, avec sa situation favorable dans l'hinterland naturel du port d'Anvers grâce au canal Albert (à seulement 14 heures de route), ancre définitivement sa position de plateforme logistique européenne pour la distribution de marchandises (générales) en Europe."

Les deux ports veulent se concentrer sur le transport par barge et par rail. "Les deux ports s'investiront pleinement dans les dossiers qui contribuent à une bonne connexion et les défendront auprès des autorités afin qu'elles comblent les chaînons manquants de l'infrastructure", peut-on lire. Il y aura des consultations régulières sur les projets dans ce domaine.

Quelque 7 millions de tonnes de marchandises sont transportées chaque année entre les ports d'Anvers et de Liège.