Une mission économique et princière c’est un peu de la diversité belge qui se déplace quelques jours à l’étranger. Des ministres fédéraux et régionaux, les agences régionales du commerce extérieur et près de 250 entreprises. Chacun est là, avec ses objectifs, sa réalité. Loin de chez lui, le Belge reste certes Flamand, Wallon ou Bruxellois, mais il est parfois, peut-être un peu plus Belge qu’à la maison. Ne le répétez pas, mais il arrive même à un ministre nationaliste flamand d’évoquer "Notre pays".