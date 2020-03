Pour Luc Bormans, président d’Aplsia (Association Professionnelle du Libre-Service Indépendant en Alimentation), il est beaucoup trop tôt pour lancer des promotions dans la grande distribution. Selon lui, certains produits risquent vite de manquer dans les rayons.

Le retour des promotions et réductions dans la distribution que l’on pensait être approuvé par l’ensemble de la chaîne, de l’industrie alimentaire (via Fevia, sa fédération) aux consommateurs (via Test-Achats) en passant par les distributeurs (via Comeos, la fédération du commerce et des services) n’est pas applaudi par tous. Les franchisés des enseignes alimentaires jugent qu’il est trop tôt pour déjà se lancer dans des promotions. Le risque, c’est que les fournisseurs ne suivent pas. Par manque de main-d’œuvre. Ou parce que les frontières sont moins ouvertes qu’avant. Un risque que Luc Bormans, président d’Aplsia (Association Professionnelle du Libre-Service Indépendant en Alimentation) mesure déjà aujourd’hui.

Pourquoi n’êtes-vous pas partisan du retour des promotions et réductions ?