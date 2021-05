Libre Eco week-end | Le dossier

Beaucoup de personnes l’ignorent encore mais la Belgique, dont les atouts en matière de R&D sont reconnus au niveau international dans de nombreux domaines (comme la biopharmacie et les biotechnologies), possède le plus grand centre de recherche high-tech au monde. Son nom ? Institut de recherche interuniversitaire flamand en microélectronique et nanotechnologies ou Imec. Créé au départ de la KU Leuven en 1984, il compte aujourd’hui 4 555 chercheurs actifs à Louvain, Gand et Anvers, mais aussi à l’étranger, et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 600 millions d’euros. Chaque année, le gouvernement flamand y investit plus de 100 millions.