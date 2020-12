Comment les chefs étoilés se sont adaptés à la crise sanitaire pour les fêtes Entreprises & Start-upAnalyse Charlotte Mikolajczak

© D.R. Les chefs ont redoublé de créativité pour s'adapter à la situation.

On aurait pu croire la restauration gastronomique plus démunie face à cette obligation de changer. Ne fût-ce que parce que les établissements qui la représentent sont de véritables machines de guerre, avec des brigades de plusieurs dizaines de personnes. Et que de tels vaisseaux changent plus difficilement de cap. "C’est peut-être précisément les chefs qui ont un cap qui peuvent se réinventer quand la mer est houleuse."