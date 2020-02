Les cercles rassemblent des femmes de tout horizon, à condition qu’elles soient dans les affaires.

Diane, Women in Tech, Cercle Olympe, Beabee, Wowo… Derrière ces noms se cachent ce que l’on appelle des "cercles de développement, des réseaux féminins ou des organisations de femmes d’affaires".

Ces organisations présentent un point commun, celui de rassembler les femmes de tout horizon, à condition qu’elles soient actives dans les affaires en tant qu’entrepreneures ou employées. "On peut distinguer deux types de cercles : les cercles de femmes d’affaires, qui sont plutôt dédiés au relationnel, et les cercles d’entrepreneures dont la finalité est le business", explique Isabella Lenarduzzi, fondatrice de Jump, une organisation qui œuvre pour l’égalité entre les femmes et les hommes au travail.