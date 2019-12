Michelin et TripAdvisor ont conclu un accord de partenariat qui leur permet de dorénavant combiner la sélection gastronomique du Guide Michelin avec l'audience du site de voyage et le système de réservation de TheFork, annoncent-ils mardi.

Cela donnera aux gourmets accès à un plus large choix de restaurants à travers le monde. Les 14.000 restaurants référencés par le Guide Michelin à travers la planète seront clairement identifiables sur les sites et applications de TripAdvisor, promettent les deux entreprises. Le but de la démarche est d'accroître la visibilité des chefs et de développer l'accessibilité à la sélection de ces restaurants gastronomiques, expliquent-elles.

"En combinant nos forces, nous voulons donner l'opportunité aux clients de tirer profit tant de l'expertise et l'indépendance des inspecteurs Michelin que des opinions des membres passionnés des communautés The Fork et TripAdvisor, et ce juste en quelques clics", s'est réjoui Scott Clark, membre du comité exécutif de Michelin, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mardi matin.

Des réservations en ligne seront ainsi possibles pour près de 4.000 établissements gastronomiques situés en Europe via la plate-forme de TheFork et, prochainement, via celle du célèbre Guide. La démarche inverse sera également possible pour les établissements partenaires de TheFork.

Dans le même temps, Michelin a signé un accord de vente de son outil de réservation Bookatable avec la filiale de TripAdvisor, permettant à cette dernière de consolider sa position sur ses marchés existants et de s'implanter dans cinq nouveaux pays (Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Finlande et Norvège), en plus des 17 où elle est déjà présente.

De la sorte, les 14.000 restaurants à réserver sur la première plate-forme rejoignent ainsi les 67.000 autres de la seconde, en faisant le leader de la réservation en ligne avec 80.000 tables et 30 millions de visiteurs chaque mois.

Les termes de conclusion de l'acte de vente n'ont pas été dévoilés.