Les restructurations d’entreprises en Europe ont doublé à cause de l’épidémie de Covid-19 Entreprises & Start-up Isabelle Lemaire

"La crise Covid-19 a conduit à un doublement des pertes d'emplois liées aux restructurations au cours du premier semestre 2020, par rapport à la moyenne. Deux grands secteurs - le transport (y compris le transport aérien) ainsi que les hôtels et restaurants représentant près de la moitié des pertes d'emplois annoncées, contre moins de 10 % en temps ‘normal’". Dans son étude publiée mardi sur les restructurations d’entreprises au sein de l’Union européenne, du Royaume-Uni et de la Norvège, le centre d’études Eurofound épingle le rôle prépondérant joué par l’épidémie de coronavirus sur la vie des entreprises lors des six premiers mois de l’année.