Les résultats de bpost plombés par la vente de la participation dans bpost banque Entreprises & Start-up Ariane van Caloen

© BELGA

D’après le communiqué de bpost publié mardi après la clôture de la bourse, les résultats au 4e trimestre 2020 sont “conformes aux attentes”. Le total des produits d’exploitation du groupe s’établit à 1,194,4 milliard d’euros, soit une hausse de 7,2 % par rapport à la même période de l’année dernière. Cette croissance a été rendue possible “grâce au dynamisme des solides performances” des activités de livraison de colis et d’e-commerce en Europe, en Asie et en Amérique du Nord où l’entreprise publique belge est présente au travers de sa filiale Radial.