Le chiffre d'affaires trimestriel de Johnson & Johnson a augmenté de 7,9 % pour atteindre 22,32 milliards de dollars (environ 18,6 milliards d'euros). L'entreprise dépasse ainsi les attentes des analystes. Le bénéfice s'élève à 6,2 milliards de dollars, soit presque 7 % de plus que l'année dernière. Si l'on fait abstraction des éléments non récurrents, Johnson & Johnson arrive à un bénéfice de 6,92 milliards de dollars, soit 12,5 % de plus qu'en 2020.

Au cours du trimestre écoulé, la société pharmaceutique américaine a pu bénéficier d'une demande accrue de produits pharmaceutiques. Les revenus de ce segment ont augmenté de 10 %. Les médicaments anticancéreux Darzalex et Imbruvica ont continué à être les moteurs de la croissance. Le secteur de la technologie médicale a également enregistré des résultats nettement meilleurs, avec une augmentation de près de 11 %, pour atteindre 6,6 milliards d'euros.