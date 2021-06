Le local, la qualité et le circuit court sont des tendances de plus en plus appréciées par le consommateur. C’est la logique du nouveau label “Cochon bien-être” que vous retrouverez désormais sur plusieurs produits de salaisons de la marque Marcassou, dont la production annuelle dépasse les 300 tonnes. Ce label signifie que le porc utilisé dans la fabrication de la salaison est né en Wallonie, a été élevé en Wallonie sans aucun apport d’antibiotiques durant tout le processus d’engraissement, que l’animal n’a pas été castré et qu’il a aussi été abattu en Wallonie.