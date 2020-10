Deux jeunes entrepreneurs offrent un nouveau chapitre à la plus ancienne savonnerie de la capitale.

Nous sommes en janvier, avant la crise sanitaire, ces deux jeunes entrepreneurs visitent les Savonneries bruxelloises, une entreprise quasi-centenaire. "Et là, c’est le coup de foudre", confie Maxime Pecsteen. "Le lieu est empreint d’une histoire, il sent bon et respire l’artisanat."