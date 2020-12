Libre Eco week-end | L’arrivée de la technologie vocale représente une étape importante dans l’évolution du confort d’utilisation. De la prise de notre prochain rendez-vous chez le dentiste au contrôle de notre thermostat en passant par la commande de notre pizza préférée, les moteurs de recherche se transforment en assistants numériques personnels tels que Siri, Google Assistant et Amazon Alexa, logés dans la plupart des smartphones et de plus en plus de haut-parleurs intelligents.