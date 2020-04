Plus d'une centaine de fondateurs et de dirigeants de start-up, néerlandophones comme francophones, demandent à l'Etat belge d'apporter sa garantie dans le cadre de financements destinés à faire face à de gros soucis de liquidités.

Le coup est brutal pour toutes les entreprises belges. Mais il l’est sans doute un peu plus pour celles de plus petite taille qui ont été contraintes de fermer boutique. Il l’est aussi pour les start-up, ces jeunes pousses qui ne peuvent encore compter que sur une poignée de clients et dont les réserves financières sont souvent maigres. Certaines start-up, qui s’apprêtaient à se refinancer auprès d’investisseurs privés ou publics, se retrouvent dans une situation de très grande fragilité.