C'est un petit message, sans grande prétention, "posté" mardi soir sur le réseau LinkedIn. Nous y expliquons que, face à la crise sanitaire du coronavirus, pas mal de start-up de l'écosystème digital et tech belge font preuve de réactivité et de créativité (et, parfois aussi, d'un certain opportunisme purement commercial...) pour apporter leur aide. Appel est lancé à mieux identifier ces start-up et, surtout, à mieux comprendre en quoi elles peuvent apporter, ou apportent déjà, une solution concrète aux Belges et à la situation de confinement (quasi) général.

Ce mercredi midi, notre "post" avait déjà été consulté par plus de 11.000 personnes. C'est beaucoup. Et le compteur ne cesse d'augmenter au fil du temps. Il a surtout suscité plusieurs dizaines de réponses de la part de fondateurs, CEO et collaborateurs de start-up wallonnes, bruxelloises et néerlandophones.

Difficile de citer, ici, toutes les initiatives émanant de l'écosystème tech belge. Certaines sont peu pertinentes, d'autres sont encore à l'état de projet. Mais beaucoup de ces start-up viennent avec des solutions concrètes.

Voici, d'ores et déjà, une première liste de start-up ayant décidé d'être utiles dans le contexte actuel. Au fil des jours, cette liste sera actualisée.

Covid-Solidarity.org

On doit l'une des premières initiatives, lancée en mode start-up, à Olivier Rousseaux. Ce jeune entrepreneur a décidé, dès vendredi dernier, de créer la plateforme Covid-Solidarity.org. Il s'agit de mettre en relation des bénévoles avec des personnes isolées d'un même quartier. Le but: effectuer des courses de première nécessité et en assurer la livraison tout en évitant la propagation du virus. Nous avons souhaité par la voie de l’intelligence collective rendre service à la population au travers de solutions d’aide pragmatiques", explique Olivier Rousseaux. Pratiquement, il faut s'inscrire sur le site internet www.covid-solidarity.org et télécharger un modèle de liste de course en ligne. Le remboursement des courses est directement géré entre la personne aidante et la personne aidée.

GiveActions.com

Cette jeune pousse, dont nous avons récemment fait le portrait dans La Libre Eco, s'est donné pour mission de contribuer à un monde meilleur, plus durable, plus solidaire et respectueux en seulement deux minutes et sans dépenser un seul euro! Maxime Van der Meerschen, l'un des fondateurs de GiveActions, nous a contacté pour annoncer qu'il venait de lancer un projet d'urgence sur GiveActions afin de financer le fonds de riposte de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au covid-19 ! "Tout le monde peut ainsi soutenir gratuitement le corps médical via notre concept innovant", dit-il.

Agencedigitalesolidaire.org

Ce projet innovant, mis sur pied dimanche dernier, rassemble les experts de Clyde and Bonnie et des étudiants de Skillsfactory. "La première Agence Digitale Solidaire est née parce que, non, ce n'est pas la fin du monde, oui, tout le monde peut aider, et si si, il reste des gentils sur cette Terre", résume Charlotte Creplet, l'une des initiatrices (avec Nicolas Hubin). Concrètement, cette agence propose de venir en aide, gratuitement, aux citoyens, associations, entrepreneurs, indépendants et commerçants qui ont des besoins en marketing digital.

Whitecube.be

Cette autre agence, basée à Liège, a décidé de venir en aide aux petits commerces tout en évitant à tout prix une communication alarmiste. "Nous avons préféré travailler d'arrache-pieds sur une solution qui peut aider les restaurateurs et autres commerçants à maintenir leur établissement à flots malgré les semaines difficiles qui s'annoncent", explique Toon Van den Bos, directeur de Whitecube. Le résultat a pour nom de Kabas. Il s'agit d'un système de site web personnalisable permettant de communiquer de façon optimale et d'accepter des commandes en ligne pour encourager et faciliter l'organisation d'un service traiteur. "À la base, c'était un produit qu'on souhaitait commercialiser d'ici quelques semaines, mais la situation étant ce qu'elle est, nous l'avons terminée au plus vite et on la propose désormais sans les frais d'installation. Il n'y a plus qu'un abonnement réduit de 60€/mois, ce qui nous permet de subvenir aux frais d'hébergement, etc.".

ListMinut.be

On ne vous présente plus cette plateforme collaborative, pionnière en Belgique, qui met en relation des particuliers avec des prestataires de services (jardinage, bricolage, garde d'animaux domestiques, ....). L’entraide étant l’essence même de ListMinut, la start-up bruxelloise a lancé un appel à la solidarité, à l'attention de ces 16.926 prestataires, pour rendre service bénévolement aux personnes dans le besoin. Si vous avez besoin d’un coup de main, rendez-vous sur listminut.be/fr/entraide-coronavirus.

Supportlocalshop.org

L'agence web bruxelloise Cherry Pulp a publié un guide gratuit qui permet aux commerçants physiques de se créer un magasin en ligne (e-shop) de façon autonome, à moindre côut, mais aussi d'assurer la livraison en 1 heure sur Bruxelles." Nous avons imaginé cette solution en collaboration entre la team Cherry Pulp et la plateforme Shippr de livraison, qui ne facturera pas ses propres coûts pour ces nouveaux e-commerçants durant la durée du lockdown", précise Emmanuel Wostyn, cofondateur de l'agence Cherry Pulp. Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre sur https://www.supportlocalshop.org/

Myskillcamp.com

Autre plateforme bien connue de l'écosystème belge, Myskillcamp a décidé de contribuer à la situation actuelle en faisant ce qu'elle sait faire le mieux : mettre à disposition des outils digitaux au service de l'apprentissage en continu. La start-up tournaisienne le fait à deux niveaux. Un: parce que l'apprentissage à domicile ne s'improvise pas, Myskillcamp propose, en collaboration avec Viviane Kock, une formation rapide et facile à appliquer dans ce qui sera notre quotidien au cours des prochaines semaines. Deux: Myskillcamp souhaite soutenir les écoles et les universités qui veulent rester en contact avec leurs étudiants.

Tribu News

Les visites dans les maisons de retraite sont pour l'instant limitées ou même interdites... Pour réduire l’isolement des personnes âgées confinées et garder un lien fort entre les générations, la start-up néolouvaniste Tribu News propose de quadrupler le nombre d’envois de son journal familial pendant toute la période de confinement. Pour les abonnés et les non-abonnés. "Après une courte étude de faisabilité, on a décidé de mettre les bouchées doubles : les clients qui le souhaitent pourront recevoir un journal chaque semaine en plus du journal mensuel", précise Arnaud de Cartier, cofondateur de My Tribu News.

Appetito

Carmelo, commerçant et fondateur de l'appplication Appetito, donne accès, aux commerçants et aux restaurateurs contraints de fermer leurs portes, à une plateforme complète afin de valoriser leurs enseignes. Les trois premiers mois d’adhésion à la formule "Appetito Box" sont offerts (sans engagement!). Cet outil permet de vendre des produits et des plats à emporter. Pour en bénéficier, il suffit d'entrer le code promo APPETITO lors de la souscription à l’abonnement Appetito Box.

Betuned

Chez Betuned, start-up fondée par Amélie Alleman spécialisée dans le recrutement (en ayant recours à la vidéo),l'initiative a été prise de réaliiser une vidéo afin de faire passer le message "covid-19" par trois medecins généralistes. "Mardi matin, confie la jeune CEO, j’ai lancé un message video demandant aux professionnels RH et chercheurs d’emploi ce que Betuned pouvait créer comme contenu pour répondre a leurs besoins réels. Ce mercredi, on lance aussi une vidéo informative sur la manière de gérer une équipe a distance. Notre objectif, dans cette période difficiel, est d'essayer de délivrer du contenu gratuitement chaque jour".