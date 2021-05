Le Bureau du Plan publie ce vendredi “un document de travail” sur une des facettes de la productivité : la dynamique entrepreneuriale. N’y allons pas par quatre chemins : elle est plus que perfectible en Belgique. L’étude, basée à l’origine sur des données de 2003 à 2017, et élargie pour certains paramètres à la situation durant cette crise sanitaire, montre clairement que le moteur entrepreneurial fonctionne à bas régime en Belgique. “Au départ, il s’agissait pour moi de voir le lien entre la dynamique entrepreneuriale et la croissance de la productivité", explique Michel Dumont, auteur de l’étude.