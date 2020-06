WSL, incubateur wallon de start-up technologiques, s’attend à faire mieux en 2020 qu’en 2019!

Si Agnès Flémal était encore étudiante, elle aurait très probablement décroché la plus grande distinction pour la copie remise, mardi à Liège, au professeur Willy Borsus ! Que ce soit pour l’exercice 2019 ou les premiers mois de 2020, pourtant bousculés par la crise de Covid-19, les résultats enregistrés par WSL et sa directrice générale sont excellents. “La dynamique d’incubation des start-up technologiques mise en place par WSL est impressionnante, avance le professeur à l’adresse de son étudiante, et nous voyons aujourd’hui qu’elle porte ses fruits en termes de création d’emplois, de croissance et d’activité. En tant que ministre de l’Economie, je tiens à lui apporter très largement mon soutien, ainsi qu’aux entreprises innovantes suivies par l’incubateur”.