Les tests rapides démarrent aujourd'hui dans les entreprises, mais seront avant tout ciblés

© Belga Image Il s'agit ici de tests antigéniques rapides réalisés au départ d’un prélèvement dans le nez et dans la gorge.

“Il y aura environ 50 000 tests rapides disponibles par semaine pour tout le pays", explique Kris De Meester, premier conseiller bien-être au travail à la FEB. " Au total, on parle de 500 000 à 600 000 tests, ce qui permettra de tenir deux à trois mois. Il faudra donc utiliser ces tests de manière très ciblée, là où ils auront une réelle valeur ajoutée et où nous avons des indications claires, sur la base de chiffres précis, que de réels problèmes ou des risques accrus se posent. Car on ne pourra pas répondre à toutes les demandes. Si la SNCB et la STIB demandaient de tester leurs personnels respectifs, nous n’aurions plus de tests en deux jours… Pas question donc de permettre à une entreprise de tester son personnel si elle fait déjà respecter la distanciation sociale pour vouloir se profiler comme la meilleure de la classe”.