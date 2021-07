Les négociations entre la direction et les syndicats du centre courrier de Zaventem se sont bien terminées. C'est ce qu'ont annoncé jeudi le syndicat ACOD Post et la direction. Mercredi, des dizaines d'employés avaient démissionné parce que la pression de travail dans le bureau était trop élevée. Maintenant qu'un accord a été trouvé, tout le monde reprendra le travail vendredi. Mercredi, lorsque le mouvement de grève a commencé, les syndicats et la direction ont immédiatement entamé des discussions. À l'époque, aucun accord n'avait été trouvé, mais cela a abouti jeudi. "Nous sommes très satisfaits d'avoir pu trouver une solution", déclare Rudi Arnalsteen, secrétaire régional de l'ACOD Post. "C'était aussi aujourd'hui (jeudi, ndlr) encore une discussion animée, mais nous en sommes sortis".

Il a été décidé qu'il y aurait sept tours de service supplémentaires. Cela permettra de régler la question de la distribution des colis. "C'était très important pour nous", a déclaré M. Arnalsteen. "En outre, toutes les tournées, aussi bien celles du courrier que celles des journaux, seront analysées en vue d'une meilleure et structurelle répartition entre les employés."

D'autres mesures comprennent le recrutement supplémentaire d'employés, y compris de chauffeurs et d'élèves travailleurs. Douze postes vacants seront également ouverts en permanence. Un grand nombre d'employés francophones recevront également une douche en néerlandais.

Environ 120 personnes travaillent au centre postal de Zaventem.

La grève a touché la grande région autour de Zaventem. Dans les communes de Kortenberg, Tervuren, Bertem, Nossegem et Zaventem même, il n'y a pas eu de distribution de journaux ou de courrier mercredi.