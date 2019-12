Un récent rapport réalisé par Arcadis et portant sur l'impact environnemental des trottinettes électriques à Paris tend à démontrer que ce mode de transport très en vogue est loin d'être aussi "vert" qu'il n'y paraît.

Une émission d'un peu plus de 105g de CO2 par kilomètre et par usager. Avec ce chiffre, auquel est parvenue la société d'ingénierie, de conseil et de gestion de projets Arcadis dans son étude sur l'impact environnemental des trottinettes à Paris depuis l'été 2019, le mode de déplacement apparaît comme bien plus polluant que les transports en commun (74,8 grammes de CO2/km/usager pour les bus hybrides de la capitale française et 21,7g de CO2/Km/usager pour les bus électriques).

Pire, les trottinettes - qui ont envahi l'espace public en quelques mois - font presque jeu égal avec l'automobile...