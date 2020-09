Libre Eco week-end | Le dossier

Petite, moyenne ou grande, aucune entreprise belge n’était préparée à faire face à la pandémie de Covid-19 et, plus encore, au confinement qui, le 14 mars, fut décrété par le Conseil national de sécurité. Six mois plus tard, où en sommes-nous ? Les start-up belges du numérique et de la tech ont-elles surmonté ou succombé à cette crise historique ? Dans quel état se trouvent-elles ? Ont-elles retrouvé le chemin de la croissance ou bien sont-elles toujours en mode survie ?

