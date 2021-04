Les hybrides allient moteur thermique et batterie électrique, ce qui leur permet d’être en “zéro émission” lorsque cette dernière est utilisée, en milieu urbain. Cette batterie peut être rechargée via une prise électrique ou s’auto-recharger en cours de route, notamment lors des freinages. En Belgique, “les motorisations hybrides rechargeables représentent désormais une part de marché de 10,7 % tandis que la technologie hybride auto-rechargeable s’adjuge 4,5 %”, note Fabiac. BMW place trois modèles dans le top 5 des modèles rechargeables (Plug In), toutefois dominé par Volvo (XC40) et Mercedes (GLE). Dans la catégorie non-rechargeable (Non Plug In), Toyota occupe le Top 5, Hyundai plaçant toutefois le Tucson en 4e position.