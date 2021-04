Les véhicules utilitaires prennent le tournant du "zéro émission" de CO2 : "La priorité est le segment professionnel" Entreprises & Start-up Patrick Dath-Delcambe

© D.R. L’avantage de m'hydrogène ? Une autonomie de 400 kilomètres et un temps de recharge de moins de 3 minutes pour plus de 90 % de la capacité des réservoirs.

Au moment de passer à l'électrique, l'autonomie limitée peut refroidir plus d'un amateur. D’où l’arrivée en fin d’année d’une version hydrogène du Peugeot Expert, du Citroën Jumpy et de l'Opel Vivaro. L’avantage ? Une autonomie de 400 kilomètres et un temps de recharge de moins de 3 minutes pour plus de 90 % de la capacité des réservoirs. " Une batterie électrique offre une autonomie supplémentaire de 50 kilomètres." À recharger le cas échéant.