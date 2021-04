Libre Eco week-end | Le dossier

On dit l’enseigne Carrefour pionnière de l’accueil de produits locaux dans la grande distribution en Belgique. Suite à une impulsion (et non des moindres puisque donnée par le CEO de la filiale) et grâce à un coup de pouce opéré par une étudiante en agronomie dans le cadre de son mémoire de fin d’études. "C’était en 2012", raconte Pascal Léglise, directeur RSE-Qualité, qui a objectivé et officialisé le "localisme" dans la filiale belge.